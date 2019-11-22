Как распознать рак: ТОП-3 главных симптомов [ Редактировать ]
Врачи утверждают, что около четверти населения угрожает рак. Специалисты назвали главные симптомы, при обнаружении которых нужно экстренно обращаться к врачу, так как они могут указывать на онкологию, пишет "Вона".
Выяснилось, что раковые опухоли часто развиваются без каких-либо симптомов до определенного момента.
Поводом для обращения к врачу должна стать постоянная боль в любом участке тела, которая не связана с уже диагностированными у вас заболеваниями.
Беспричинная потеря веса является одним из симптомов рака. Если ваш способ жизни и рацион не менялся в последнее время, но при этом вы стали стремительно терять вес, нужно обратиться к врачу.
О раке могут свидетельствовать кровотечения. Особенно надо насторожиться, если вы заметили кровь в моче или кале, а у женщин тревожным сигналом также являются кровянистые выделения вне менструации.
Любые шишки, наросты и новые родинки на теле лучше показать врачу. Особенно если они быстро увеличиваются в размерах.
Ранее сообщалось, что "звездочки" в глазах могут быть признаком рака.
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