Врачи утверждают, что около четверти населения угрожает рак. Специалисты назвали главные симптомы, при обнаружении которых нужно экстренно обращаться к врачу, так как они могут указывать на онкологию, пишет "Вона".

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Выяснилось, что раковые опухоли часто развиваются без каких-либо симптомов до определенного момента.

Поводом для обращения к врачу должна стать постоянная боль в любом участке тела, которая не связана с уже диагностированными у вас заболеваниями.

Беспричинная потеря веса является одним из симптомов рака. Если ваш способ жизни и рацион не менялся в последнее время, но при этом вы стали стремительно терять вес, нужно обратиться к врачу.

О раке могут свидетельствовать кровотечения. Особенно надо насторожиться, если вы заметили кровь в моче или кале, а у женщин тревожным сигналом также являются кровянистые выделения вне менструации.

Любые шишки, наросты и новые родинки на теле лучше показать врачу. Особенно если они быстро увеличиваются в размерах.

Ранее сообщалось, что "звездочки" в глазах могут быть признаком рака.