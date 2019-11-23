На Донбасі сьогодні 7 обстрілів. Противник бив по українських позиціях із заборонених мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру. Ніхто з наших військових не постраждав. Про ситуацію поблизу окупованого Донецька розкаже Руслан Смєщук.

Позиції армійців під Мар'їнкою. Бойовики - за кілька сотень метрів. Тому пересуватися потрібно окопами або поза будинками. Нещодавно сюди заїхали ворожі снайпери. Тож усі зараз насторожі.

"За останні декілька діб у нас відносно тихо стало. - Відносно? Це як? - Менше стріляють, менше літає, менше свистить. Недавно були заїхали їхні диверсанти, та ще і снайпери. Ось вони стараються не лазить щоб під своїх же снайперів не попасти", - говорить Позивний "Сармат", військовослужбовець ЗСУ.

Поки працюємо, чуємо постріл. Це по сусідніх позиціях вдарила підствольна граната, - пояснюють військові. І таке тут відбувається постійно.

"Это был не прострел, а одиночный ВОГ прилетел. Где-то со стороны Красногоровки упал. Это подствольник работал", - зазначив Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, супротивник активно використовує стрілецьку зброю різноманітних калібрів. Стріляють і вдень, і вночі. Хоча в темну пору доби вогонь стає щільнішим.

"И ВОГи прилетают, і тяжелое работает - я имею в виду - стрелковое, артиллерия не работает. А "калаши" пулеметы - "дашки" - периодически они выходят и стреляют", - наголосив Олександр, військовослужбовець ЗСУ.

До того ж, вояки періодично чують переміщення важкої техніки - бронемашин, а, можливо, навіть і танків. Та їх бойовики поки що не застосовують. На одній із позицій ми зустрічаємо Олега. Попри солідний вік, на війні він лише шість місяців. Каже - до цього йшов кілька років.

"Украину защищать нужно, кто кроме нас? Я три года добивался, чтобы сюда попасть. То с военкоматом не получалось, то жена не пускала, то работа. Но с другой стороны - мне было настолько противно смотреть на то, что происходит - сколько товарищей погибло, и оно как накипело", - зазначив Олег, військовослужбовець ЗСУ.