Известная певица Ани Лорак, которая недавно взбудоражила сеть "жарким" фото, показала поклонникам редкое фото с дочерью Соней. Так, соответствующий снимок артистка опубликовала в своем Instagram.

"С Днем Матери! Всех мамочек мира! Будьте здоровы и любимы всегда!", - написала звезда.

Фото: instagram.com/anilorak

Поклонники восхитились теплыми отношениями Ани Лорак с дочкой и оставили под публикацией множество комплиментов.

"Красавицы", "Будьте всегда друг у друга", "Фантастическая фотография", "Какие красивые", "Соня такая взрослая уже. Касавицы", - восхищали фанаты.

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