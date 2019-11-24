Ани Лорак умилила теплым фото с дочерью [ Редактировать ]
Известная певица Ани Лорак, которая недавно взбудоражила сеть "жарким" фото, показала поклонникам редкое фото с дочерью Соней. Так, соответствующий снимок артистка опубликовала в своем Instagram.
"С Днем Матери! Всех мамочек мира! Будьте здоровы и любимы всегда!", - написала звезда.
Фото: instagram.com/anilorak
Поклонники восхитились теплыми отношениями Ани Лорак с дочкой и оставили под публикацией множество комплиментов.
"Красавицы", "Будьте всегда друг у друга", "Фантастическая фотография", "Какие красивые", "Соня такая взрослая уже. Касавицы", - восхищали фанаты.
Ранее сообщалось, что Джамала поразила нарядом с оголенными плечами, а также Злата Огневич впечатлила поклонников.
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