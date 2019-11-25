В понедельник, 25 ноября, в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2019. Так, Тейлор Свифт получила призы шести номинациях - звезда стала рекордсменом по количеству статуэток.

American Music Awards 2019: победители премии

Артист года - Тейлор Свифт

Открытие года - Билли Айлиш

Видео года - Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down

Тур года - BTS

Лучшая исполнительница в стиле поп/рок - Тейлор Свифт

Лучший исполнитель в стиле поп/рок - Halid

Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок - Шон Мендес и Камила Кабельо, Señorita

Лучшая песня в стиле поп/рок - Halsey, Without Me

Лучший альбом в стиле поп/рок - Тейлор Свифт, Lover

Лучшая хип-хоп исполнительница - Карди Би

Лучшая хип-хоп песня - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road

Лучший хип-хоп альбом - Post Malone, Hollywood's Bleeding

Лучшая исполнительница в стиле соул/R & B - Бейонсе

Лучшая песня в стиле соул/R & B - Бруно Марс

Лучший альбом в стиле соул/R & B - Khalid, Free Spirit

Лучший альтернативный исполнитель - Билли Айлиш

Лучший саундтрек - Bohemian Rhapsody, Queen

Артист десятилетия - Тейлор Свифт.

Также мы писали о том, что в польском городе Гливице состоялся финал песенного конкурса детское "Евровидение-2019".