American Music Awards 2019: названы победители премии [ Редактировать ]
В понедельник, 25 ноября, в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения музыкальной премии American Music Awards 2019. Так, Тейлор Свифт получила призы шести номинациях - звезда стала рекордсменом по количеству статуэток.
American Music Awards 2019: победители премии
- Артист года - Тейлор Свифт
- Открытие года - Билли Айлиш
- Видео года - Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down
- Тур года - BTS
- Лучшая исполнительница в стиле поп/рок - Тейлор Свифт
- Лучший исполнитель в стиле поп/рок - Halid
- Лучшая группа или дуэт в стиле поп/рок - Шон Мендес и Камила Кабельо, Señorita
- Лучшая песня в стиле поп/рок - Halsey, Without Me
- Лучший альбом в стиле поп/рок - Тейлор Свифт, Lover
- Лучшая хип-хоп исполнительница - Карди Би
- Лучшая хип-хоп песня - Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Old Town Road
- Лучший хип-хоп альбом - Post Malone, Hollywood's Bleeding
- Лучшая исполнительница в стиле соул/R & B - Бейонсе
- Лучшая песня в стиле соул/R & B - Бруно Марс
- Лучший альбом в стиле соул/R & B - Khalid, Free Spirit
- Лучший альтернативный исполнитель - Билли Айлиш
- Лучший саундтрек - Bohemian Rhapsody, Queen
- Артист десятилетия - Тейлор Свифт.
Также мы писали о том, что в польском городе Гливице состоялся финал песенного конкурса детское "Евровидение-2019".
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