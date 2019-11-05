Пункт пропуска в Крыму закроют: причина и даты [ Редактировать ]
С 7 по 15 ноября контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" закроют. Об этом сообщили в Азово-Черноморском региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
Граждан не будут пропускать через КПВВ из-за ремонта, однако другие пункты пропуска на полуостров - Чаплинка и Чонгар - продолжат работу в штатном режиме.
"Для проведения представителями Укрзализныци строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе… руководство регионального филиала Одесская железная дорога обратилось к главе Херсонской областной государственной администрации для приостановления оформления граждан на КПВВ Каланчак.
Ранее мы писали о том, что генпрокурор принял решение по Крыму.
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