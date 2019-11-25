В Киеве на Южном мосту частично ограничат движение [ Редактировать ]
Фото: 2plus2.ua
В Киеве на Южном мосту ограничат движение. Об этом сообщает КП "Киевавтодор".
Известно, что ограничения будут действовать с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".
Работы будут проводиться ежедневно с 27 ноября до 8 декабря.
Ранее сообщалось, что в Киеве перекроют Северный мост.
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