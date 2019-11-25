В Киеве на Южном мосту ограничат движение. Об этом сообщает КП "Киевавтодор".

Известно, что ограничения будут действовать с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

Работы будут проводиться ежедневно с 27 ноября до 8 декабря.

Ранее сообщалось, что в Киеве перекроют Северный мост.