Україна готова до зустрічі у Нормандському форматі, але "треба ще трішечки попрацювати", - так заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, яке, за його словами, відтепер стане щотижневим.

Говорив очільник держави і про інші успіхи та плани. Зокрема, прокоментував виключення зі своєї фракції народного депутата Романа Іванісова, питання земельної реформи та відкриття мосту на Донбасі.

Володимир Зеленський, президент України:

ПРО НОРМАНДСЬКУ ЗУСТРІЧ

"Отримали дату підтверджену чотирма країнами: Україною, Німеччиною, Францією і Росією про дату Норманської зустрічі дожали, молодці! Це дуже важливо розблокувати цю можливість - говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету і нашої територіальної цілісності. Тому зустріч Нормандії була підтвердження минулого тижня, 9 грудня вона відбудеться, ця зустріч, - це дуже важливо. Почнемо готуватись до цієї зустрічі. Чесно кажучи, - готові, але потрібно ще трошечки попрацювати".

ПРО ВІДКРИТТЯ МОСТУ

"І ще про важливі гуманітарні питання - ми відкрили, нарешті відкрили, міст в станиці Луганській - європейського рівня, там побудували дороги. Ми вдячні ще раз нашим європейським партнерам за підтримку, теж обіцяли чотири місяці - тому, обіцяли - зробили".

ПРО РИНОК ЗЕМЛІ

"Прийняли закон у першому читанні проголосували закон про ринок землі, земельну реформу, зняття мораторію про ринок землі, - це говорить про те, що кожен українець насправді стане власником своєї землі, саме кожен українець, - і ми цим дуже пишаємось. І як ми обіцяли перед другим читанням законопроекту про землю, ми внесемо зміни, що стосуються продажу землі іноземцям, фізичним особам та іноземним компаніям, - що можливість придбати українську землю буде тільки після рішення референдуму".

ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ІВАНІСОВА

"Третього депутата по кількості, - я маю на увазі, - було виключено із партії "Слуга народу" і ми цим пишаємось, тому що в нас продовжується очищення, тому що ми справді партія народна, ми служимо народу України і набирали людей з народу - звичайних людей і завжди казали: якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про "договорняки", - ну, люди не ідеальні, - чи якісь кримінальні справи - будемо знаходити серед людей, тому що це не наші родичі, не наші друзі. Так ось, коли будемо знаходити таких людей - будемо виключати".