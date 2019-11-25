Проблеми переселенців обговорили сьогодні у столиці на засіданні міжвідомчого комітету. Теми порядку денного і результати дискусій - розкаже Юлія Жешко.

Засідання міжвідомчого комітету відбувається уже не вперше. Запрошені представляють Парламент, уряд, органи державної влади, громадські організації та жителів Донбасу. Позиції чіткі: вимагають внести зміни в законодавство. І передусім - прирівняти переселенців у правах і статусі до інших громадян України.

"Я дуже вітаю слова пана Сівохи, як радника секретаря безпеки та оборони, який вже неодноразово підіймав питання щодо необхідності вирішити проблеми ВПО та людей на непідконтрольних територіях. Але, на жаль, далі ніж пости в ФБ - це рішення не прийняло конкретних кроків. Тому я знов звертають. Тому що тут присутнє фахове представництво. Щоб ми перейшли від слів до конкретних рішень. Сьогодні в Парламенті буде зареєстрований законопроект 2083 - Д. Законопроект підготували люди, які протягом останніх п'яти років шукали однодумців в Парламенті, які могли б відкласти свої політичні амбіції і об'єднати зусилля, аби захистити людей", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

У законопроекті прописано низку пунктів, які гарантують збереження конституційних прав, зокрема, на волевиявлення. На думку депутатів та експертів із прав людини, - жителі Донбасу, за умови громадянства України - мають брати участь у виборах.

"Частина людей, які проживають в ОРДЛО втомлена від очікування повернення їх під юрисдикцію Києва. При здійснені програми інтеграції, вони готові приїжджати на контрольовану територію. Це не варто випускати з уваги", - зазначив Руслан Горбенко, народний депутат, "Слуга народу", заступник комітету ВР України з прав людини.

Та головна думка, яку висловили сьогодні жителі Донбасу - про те, що переселенці не хочуть мати постійного статусу внутрішньопереміщених осіб. Натомість, органи державної влади навіть новонароджених дітей реєструють як ВПО. Створюючи покоління внутрішньопереміщених осіб.

"Працездатних осіб лише 3 тисячі. Це складає менше, ніж 23% від загальної кількості ВПО. На превеликий жаль, жителі Донбасу, після того, як всі підприємства були захоплені, віджаті, як на суржику - жодної копійки податку в Пенсійний фонд України не надходить".

За даними Мінсоцполітики, в Україні зареєстровано понад 1 мільйон 300 тисяч переселенців. Серед них, за оцінками ООН - більше як 50% пенсіонерів і близько 14% дітей. Саме тому, наступним постало питання державної підтримки.

"Конечно же, сейчас, чтобы найти 63 млрд грн. в бюджете на 2020 год необходимо изменить структуру наполнения пенсионного фонда. И не единожды наша команда ОПЗЖ презентовала программу - как вывести пенсионный фонд из кризиса. 5 лет они грабили его своей не профессиональной властью. А сейчас мы видим не профессиональную политику власти. Очень важно сейчас - и мы готовы показать доп.наполнители дохода. И в то же время, что очень важно - закрыть долги перед переселенцами. Долги перед военными пенсионерами, госслужащими. Мы считаем, что сейчас крайне важно отложить все политические эмоции и амбиции, объединить усилия, чтобы дать полноценную и равнозначную защиту граждан нашей страны", - підкреслила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Та за словами громадських діячів - це справа і Парламенту і Кабміну, адже саме уряд затвердив стратегію інтеграції внутрішньопереміщених осіб.