У Дніпрі бійця повертають до повноцінного життя після поранення у голову [ Редактировать ]
Десять місяців лікування та реабілітації. У лікарні Дніпра до повноцінного життя повертають 22-річного бійця Елізара. Ще в лютому цього року він отримав тяжке поранення в голову. Нині фахівці встановили йому титанову пластину і попереду в армійця ще тривалий процес відновлення. Докладніше - в матеріалі Олени Мендалюк.
4 лютого 2019 року життя Елізара поділилося на "до" та "після". В цей день боєць Збройних сил України в районі Зайцевого зазнав тяжкого осколкового поранення голови.
"Очутился тут, в больнице, не понимал, что делаю. То есть, я думал, что это сон", - говорить Елізар, поранений військовослужбовець.
Медики, які рятували життя бійця, пригадують: Елізара доставили в украй тяжкому стані.
"Черепно-мозговое ранение. Осколок, который пробил голову, начиная с виска, и вылетел ближе к затылочной области - вырвал большой кусок мозга. Руки-ноги не работали, состояние комы, несколько дней в реанимации, успешная повторная операция", - повідомив Сергій Риженко, головний лікар обласної клінічної лікарні ім.мечникова.
Стан бійця покращувався, однак, він ще не був готовий до подальших операцій, кажуть медики. В Елізара були проблеми з серцем. Тому фахівці дев'ять місяців чекали, щоб накласти пацієнтові титанову пластину та усунути дефект черепа. Сама операція тривала трохи більше двох годин.
"По цій 3D-моделі виконана індивідуальна титанова пластина. Метод називається стетолотеграфія. І ось результат операції - повністю дефект закритий", - зазначив Юрій Скребець, заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні ім.Мечникова.
Отож, Елізар починає заново жити, у прямому сенсі цього слова.
"Мне сложно говорить, потому что я еще учусь. Потому что, когда я сюда приехал, то я не мог говорить", - зазначив Елізар, поранений військовослужбовець.
У відділенні реанімації Елізар проведе ще кілька днів. Потім його направлять до госпіталю на реабілітацію. А вже звідти військовий мріє полетіти до Парижа.
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