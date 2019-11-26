На Донбасі зафіксували п'ять порушень тиші за добу [ Редактировать ]
П'ять порушень режиму тиші було на Донбасі минулої доби.
Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських армійців із заборонених мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під ворожий вогонь потрапили райони неподалік Луганського, Кримського, Новолуганського та Мар'їнки. Минулося без втрат серед українських військових.
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