У селищі Березове військові гасили палаючий від обстрілу будинок [ Редактировать ]
Під прицілом окупантів і мирне населення. Під час обстрілу бойовиками Мар'їнки напередодні поранили цивільну жінку, що йшла містом зі своєю маленькою дитиною. А минулої ночі, нагадаю, шість будинків вигоріли вщент внаслідок ворожих обстрілів у дачному селищі Березове під окупованим Докучаєвськом. Окупанти вдарили з великокаліберних кулеметів запалювальними боєприпасами. Маршрутом Березове - Мар'їнка проїхала наша знімальна група.
Селище Березове під окупованим Докучаєвськом, до лінії зіткнення звідси менше кілометра. Учора бойовики тут вели вогонь із важких кулеметів, застосовуючи запалювальні кулі. У результаті загорілася суха трава. А рвучкий вітер розніс полум'я на будинки - спалахнула масштабна пожежа.
"Тут живе дві родини, вони не хочуть їхати звідси нікуди вони виходили на вулицю бо коли горить трава, там температура висока", - говорить позивний "Пожежник", військовослужбовець ЗСУ.
"Горіло он там сильно. - А тут люди живуть? - На той улице пару человек", - говорить Євген, місцевий житель.
Побачивши пожежу, військовики почали виводити місцевих жителів з будинків та намагалися вгамувати вогонь. Гасили понад шість годин.
"Полум'я висотою 3, 4 метра. Ми коли побачили полум'я відправили групу для спасіння особового складу, місцевих жителів та погасіння. Обійшли дома які горіли і намагалися погасити вогонь, щоб він не пішов до дороги далі", - говорить позивний "Кріпиш ", військовослужбовець ЗСУ.
А у фронтовій Мар'їнці від ворожого обстрілу постраждала 37-річна місцева жителька.
"Внаслідок ворожого обстрілу одного із опорних пунктів внаслідок перельоту місцева жителька яка вела свою дитину отримала поранення це наскрізне поранення руки із переломом кістки", - говорить Аліна Демченко, військовослужбовець ЗСУ.
Жінці вже надали необхідну допомогу, поранена в стабільному стані.
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