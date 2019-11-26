В зимний сезон мандарины есть почти в каждом доме. Они ассоциируются с Новым годом, однако эти полезные цитрусовые в большом количестве могут навредить вашему здоровью. Медики рассказали, сколько мандарин можно съедать без вреда для здоровья, пишет "Корреспондент".

Так, без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно.

Этот фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма.

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"Средняя суточная доза - 4 мандарина. Мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", - отметили диетологи.

Зимой организму не хватает витаминов, которые можно получить из фрукта, богатого витамином С.

Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 5 часов вечера, главное - не употреблять их натощак.

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