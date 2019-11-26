У Світловодську облаштували мобільні пункти обігріву [ Редактировать ]
Надзвичайну ситуацію техногенного характеру оголошено у Світловодську, Кіровоградської області. Місто обласного значення замерзає. Напередодні на його вулицях облаштували мобільні пункти обігріву.
Відновленню повноцінного тепла у місті заважають численні пориви мереж. Приватне теплопостачальне підприємство "Світловодськпобут" упоратися з ремонтом не може, тому на підмогу йому виділили додаткові бригади комунальних служб, зокрема, з сусіднього Кременчука.
В адміністрації запевнили - пориви мають повністю ліквідувати до ранку середи 27 листопада.
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