Надзвичайну ситуацію техногенного характеру оголошено у Світловодську, Кіровоградської області. Місто обласного значення замерзає. Напередодні на його вулицях облаштували мобільні пункти обігріву.

Відновленню повноцінного тепла у місті заважають численні пориви мереж. Приватне теплопостачальне підприємство "Світловодськпобут" упоратися з ремонтом не може, тому на підмогу йому виділили додаткові бригади комунальних служб, зокрема, з сусіднього Кременчука.

В адміністрації запевнили - пориви мають повністю ліквідувати до ранку середи 27 листопада.