Аварія танкера в Одесі загрожує флорі та фауні моря - екологи [ Редактировать ]
Негода й досі заважає ліквідувати наслідки кораблетрощі, що сталася минулої п'ятниці в Одесі. Науковці, тим часом, підраховують, як аварія може вплинути на морську фауну: адже акваторія дуже забруднена нафтопродуктами. Усі подробиці - з'ясував Андрій Анастасов.
Ось так танкер "Делфі" виглядає нині. Екзотична картинка й досі привертає увагу сотень одеситів, але увага чиновників прикута до нафтопродуктів, які вилилися у море. У п'ятницю гранично допустима концентрація цих речовин була перевищена у воді майже в сто шістдесят разів, в суботу - зменшилась удвічі. У сьогоднішніх пробах їх взагалі не виявили. В екоінспекції пояснюють: через потужний шторм нафтопродукти просто розвіялися у морі, але загроза не зникла.
"Это не означает, что нет нефтепродуктов на судне! Оно может быть опять волнение - и будут вымываться из судна опять нефтепродукты То есть пока судно там находится в таком состоянии - естественно, наблюдения надо вести", - говорить Алина Карпенко, керівник відділу Державної екологічної інспекції Кримсько-чорноморського округу.
В адміністрації морських портів кажуть: саме для цього в найкоротшій термін потрібно встановити бонові загородження на тільки на березі, а і навколо танкера. Але поки що цьому заважає шторм. Водолази ще мають обстежити судно, які в нього є пошкодження - і лише після цього вирішать подальшу долю "Делфі".
"Обследовать, зачистить судно, это танкер, соответственно непонятно, что там в трюмах да: вроде бы груза нет, но все равно какие-то остатки есть, для того, чтобы все это откачать, его надо дегазировать, зачистить и потом только уже думать, как дальше его поднимать", - говорить Денис Карпов, в.о. керівника Одеської філії ДП "адміністрація морських портів України".
В Інституті морської біології, тим часом, попереджають: від забруднення нафтопродуктами серйозно постраждає флора та фауна місцевої акваторії. Насамперед, це стосується водоростей, риб та мідій. Останні взагалі є природними фільтрами води, активно поглинають нафтопродукти та накопичують їх у своєму тілі.
"Опасность в том, что накопленные в ряде организмов нефтепродукты в более теплое время будут опять переходить в водную среду. Для живых организмов это отдаленные последствия: они начнут погибать, у мидий и других организмов могут появиться мутации", - говорить Сергій Дятлов, завідувач відділу Інституту морської біології НАН України.
У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху водного транспорту. Щодо судновласника то й досі невідомо, хто він та яке в нього громадянство. У порту, між тим, зазначають: саме судновласник у подальшому має компенсувати усі витрати щодо ліквідації наслідків аварії. Кораблетроща танкера, який йшов під прапором Молдови, сталася минулої п'ятниці. Троє моряків, які перебували на судні, евакуйовані.
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