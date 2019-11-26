У Києві активісти влаштували протест біля посольства Росії [ Редактировать ]
У Києві активісти принесли під російське посольство унітази, туалетний папір та спіднє. Акцію назвали "Перший гуманітарний конвой від України". У такий спосіб протестували проти грабунку українських військових кораблів.
Під час заходу люди намалювали прапор військово-морських сил РФ та медаль "за взяття унітаза".
Нагадаю, минулого тижня Росія повернула Україні захоплені кораблі. На них було відсутнє певне обладнання та особисті речі моряків.
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