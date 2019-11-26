Протестували проти заяви військових про пограбунок українських кораблів

У Києві активісти принесли під російське посольство унітази, туалетний папір та спіднє. Акцію назвали "Перший гуманітарний конвой від України". У такий спосіб протестували проти грабунку українських військових кораблів.

Під час заходу люди намалювали прапор військово-морських сил РФ та медаль "за взяття унітаза".

Нагадаю, минулого тижня Росія повернула Україні захоплені кораблі. На них було відсутнє певне обладнання та особисті речі моряків.