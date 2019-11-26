Руйнівний землетрус сколихнув Албанію. Нині відомо про сімох загиблих, ще понад триста п'ятдесят людей - у лікарнях. Інформація про пошкодження надходить із багатьох міст та селищ.

Підземний поштовх магнітудою 6,4 та серія афтершоків зафіксовані в Адріатичному морі поблизу албанського узбережжя. Їх також відчули в Косові та Греції.

Нагадаю, у вересні Албанія також пережила потужні підземні поштовхи магнітудою 5,8. Тоді говорили, що це найсильніший землетрус за останні 30 років.