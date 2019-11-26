Землетрус в Албанії визнали найсильнішим за 30 років [ Редактировать ]
Руйнівний землетрус сколихнув Албанію. Нині відомо про сімох загиблих, ще понад триста п'ятдесят людей - у лікарнях. Інформація про пошкодження надходить із багатьох міст та селищ.
Підземний поштовх магнітудою 6,4 та серія афтершоків зафіксовані в Адріатичному морі поблизу албанського узбережжя. Їх також відчули в Косові та Греції.
Нагадаю, у вересні Албанія також пережила потужні підземні поштовхи магнітудою 5,8. Тоді говорили, що це найсильніший землетрус за останні 30 років.
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