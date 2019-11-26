Кунжут - очень полезен и помогает улучшать состояние здоровья в целом. Так, специалисты рассказали, почему же стоит добавлять этот продукт в свой рацион питания.

Антивозрастной эффект. Его создают антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся в кунжуте. Они позволяют организму человека противодействовать накоплению усталости, мышечному напряжению и снижению когнитивных функций, то есть всему тому, что возникает при возрастных изменениях.

Уменьшение боли и воспаления. В частности, ученые экспериментальным путем установили, что кунжут снижает воспалительные процессы у пациентов с диабетом. Также его противовоспалительные свойства были подтверждены и в отношении страдающих остеоартритом людей.

Укрепление сердца. Клетчатка, которой могут похвастаться семена кунжута, фактически является профилактическим средством заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также диабета и ожирения. Этому же способствует и наличие в нем различных полезных жиров, которые тоже помогают снижать уровень холестерина, напрямую влияющий на заболевания сердца.

Противораковая защита. Эту защиту обеспечивают лигнаны, которые в довольно большом количестве содержатся в кунжуте. Именно они обладают химиопротекторными и антиканцерогенными свойствами, противодействующие развитию рака.

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