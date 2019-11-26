Чем опасна лапша быстрого приготовления [ Редактировать ]
Производители лапши быстрого приготовления позиционируют ее в качестве идеального продукта для быстрого и вкусного обеда, но в реальности лучше исключить такой продукт из своего рациона. Ученые предупреждают, что регулярное употребление лапши быстрого приготовления может быть вредным для здоровья.
Если вы едите лапшу быстрого приготовления лишь иногда, то ничего страшного с вами не случится. Но в качестве ежедневного обеда такую еду употреблять не стоит, так как ничего полезного в ее составе нет.
Пальмовое масло, мука из переработанного зерна, различные регуляторы кислотности и прочие не очень полезные вещества - эти ингредиенты не убьют вас, но и не сделают здоровее. Соответственно, если вы действительно любите лапшу, то задумайтесь о переходе на ее более здоровые виды. Например - на лапшу из твердых сортов пшеницы.
Принято думать, что лапша быстрого приготовления является доступным продуктом для малообеспеченных слоев населения, но если вы подсчитаете, сколько стоит такой продукт в пересчете на килограммы, то будете неприятно удивлены.
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