Енергозаощадження - це вигідно. Результати соціологічного дослідження, яке сьогодні презентувала українська екоспільнота, свідчать, що 70% опитаних вважають, що енергоощадні технології здатні суттєво зменшити суми за комірне. Втім, чи означає це, що доведеться поступитися комфортом - принаймні змінювати звички? З цим питанням Катерина Сривкова навідалася до будинку, який визнано найекономнішим у столиці.

Як живуть його мешканці та скільки витрачають на комуналку, дізнаємося просто зараз.

Денис за допомогою тепловізора вимірює температуру в трубах. Його будинок офіційно визнали одним із най-економніших у столиці. Воду тут гріють самостійно.

"Теплові насоси в нас утилізують витяжну вентиляцію з квартир і тепле повітря, яке раніше в нас безповоротно викидалося в атмосферу, воно зараз в нас гріє гарячу воду", - показує Денис Кукса, голова правління ОСББ "Арован".

Вже понад два роки Денис разом з сусідами перетворює будинок на енергоефективний. Розпочинали з найпростішого: утеплили фасади та замінили всі вікна на енергозберігальні. Потім встановили теплові насоси для гарячої води, а також систему погодного регулювання опалення.

"В залежності від температури повітря на вулиці, ця система видає в наші радіатори опалення в квартири ту температуру, яка необхідна для комфортного проживання у квартирі. Буквально за 2 місяці опалювального періоду повністю окупилася", - зазначив Денис Кукса, голова правління ОСББ "Арован".

Результат - суми у платіжках за тепло зменшились майже втричі. Та вдвічі - за електроенергію.

"Вартість в нас одної гігакалорії приблизно 570 гривень. Коли зараз КТЄ по-моєму продає - 1420. LED-освітлення у нас на всіх сходових клітинках з датчиками руху - це дозволяє в будинку заощаджувати приблизно 50% електричної енергії", - зазначив Денис Кукса, голова правління ОСББ "Арован".

Цей будинок - наочне підтвердження результатів соціологічного дослідження, яке сьогодні опублікували екоактивісти.

"Більше двох третин населення погоджується з тим, що впровадження енергоефективних заходів дозволяє зменшити саме ці тарифи, зменшити платіжки, покращити добробут їхніх домівок і збільшити рівень життя. Але не завжди в них є на це фінансові можливості", - говорить Тетяна Астахова, координаторка проектів ГО "Центр екологічних ініціатив "Екодія".

Модернізувати будинок, де живе Денис, з 2017 року допомагає держава за програмою "70 на 30". Мешканці запевняють: так можна зробити у будь-якій багатоповерхівці.

"У цій програмі 70 відсотків виділяє КМДА, 30 відсотків необхідно зібрати з мешканців будинку. Крім того, щоб цей проект пройшов, треба написати техніко-економічне обгрунтування", - говорить Денис Кукса, голова правління ОСББ "Арован".

"Є в планах уряду розширювати програми підтримки. Зараз у нас в основному працює фонд енергоефективності і "теплі кредити", - зазначила Тамара Боренко, заступник директора департаменту стратегічного розвитку Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

З кожним роком усе більше людей цікавляться енергоефективними технологіями. Щоправда, з наступного року брати участь у державних програмах зможуть переважно ОСББ.