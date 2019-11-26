Мешканці київської багатоповерхівки запровадили у будинку енергоефективні технології [ Редактировать ]
Енергозаощадження - це вигідно. Результати соціологічного дослідження, яке сьогодні презентувала українська екоспільнота, свідчать, що 70% опитаних вважають, що енергоощадні технології здатні суттєво зменшити суми за комірне. Втім, чи означає це, що доведеться поступитися комфортом - принаймні змінювати звички? З цим питанням Катерина Сривкова навідалася до будинку, який визнано найекономнішим у столиці.
Як живуть його мешканці та скільки витрачають на комуналку, дізнаємося просто зараз.
Денис за допомогою тепловізора вимірює температуру в трубах. Його будинок офіційно визнали одним із най-економніших у столиці. Воду тут гріють самостійно.
"Теплові насоси в нас утилізують витяжну вентиляцію з квартир і тепле повітря, яке раніше в нас безповоротно викидалося в атмосферу, воно зараз в нас гріє гарячу воду", - показує Денис Кукса, голова правління ОСББ "Арован".
Вже понад два роки Денис разом з сусідами перетворює будинок на енергоефективний. Розпочинали з найпростішого: утеплили фасади та замінили всі вікна на енергозберігальні. Потім встановили теплові насоси для гарячої води, а також систему погодного регулювання опалення.
"В залежності від температури повітря на вулиці, ця система видає в наші радіатори опалення в квартири ту температуру, яка необхідна для комфортного проживання у квартирі. Буквально за 2 місяці опалювального періоду повністю окупилася", - зазначив Денис Кукса, голова правління ОСББ "Арован".
Результат - суми у платіжках за тепло зменшились майже втричі. Та вдвічі - за електроенергію.
"Вартість в нас одної гігакалорії приблизно 570 гривень. Коли зараз КТЄ по-моєму продає - 1420. LED-освітлення у нас на всіх сходових клітинках з датчиками руху - це дозволяє в будинку заощаджувати приблизно 50% електричної енергії", - зазначив Денис Кукса, голова правління ОСББ "Арован".
Цей будинок - наочне підтвердження результатів соціологічного дослідження, яке сьогодні опублікували екоактивісти.
"Більше двох третин населення погоджується з тим, що впровадження енергоефективних заходів дозволяє зменшити саме ці тарифи, зменшити платіжки, покращити добробут їхніх домівок і збільшити рівень життя. Але не завжди в них є на це фінансові можливості", - говорить Тетяна Астахова, координаторка проектів ГО "Центр екологічних ініціатив "Екодія".
Модернізувати будинок, де живе Денис, з 2017 року допомагає держава за програмою "70 на 30". Мешканці запевняють: так можна зробити у будь-якій багатоповерхівці.
"У цій програмі 70 відсотків виділяє КМДА, 30 відсотків необхідно зібрати з мешканців будинку. Крім того, щоб цей проект пройшов, треба написати техніко-економічне обгрунтування", - говорить Денис Кукса, голова правління ОСББ "Арован".
"Є в планах уряду розширювати програми підтримки. Зараз у нас в основному працює фонд енергоефективності і "теплі кредити", - зазначила Тамара Боренко, заступник директора департаменту стратегічного розвитку Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.
З кожним роком усе більше людей цікавляться енергоефективними технологіями. Щоправда, з наступного року брати участь у державних програмах зможуть переважно ОСББ.
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