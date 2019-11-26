Руйнівний землетрус накоїв лиха в Албанії [ Редактировать ]
В Албанії розгортається масштабна рятувальна операція після руйнівного землетрусу. Внаслідок удару стихії загинули щонайменше семеро людей, понад 300 постраждали. Влада побоюється, що ця цифра не остаточна.
Більше про наслідки нищівної стихії дивіться далі.
Рано-вранці жителів столиці Албанії Тирани та її околиць розбудили сильні підземні поштовхи. Стався землетрус магнітудою 6,4. Люди в паніці вибігали з домівок на вулицю. Одна з жертв - чоловік, який вистрибнув з вікна. Іншу загиблу знайшли з онуком на руках - дитина залишилася неушкодженою. Зруйновано багато будинків. Зараз рятувальні команди розбирають завали в надії знайти під уламками живих.
"Це був дуже потужний землетрус, - як ніколи досі в нашому регіоні. - Руйнування? - Колосальні. - Жертви? - Багато. Але нам наразі не відомо число", - говорить місцевий житель.
"При перших поштовхах - згасло світло, ми нічого не бачили, - все навколо валилося і розсипалося", - говорить місцевий житель.
Місцеві лікарні переповнені, в служби порятунку надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу. Постраждалих доводиться розміщувати прямо у лікарняних коридорах - місць у палатах вистачає не усім. Під стінами мед установ чергують сотні людей. У натовпі чутні крики, жителі налякані.
"Це був справжній жах. Я спробував вийти з дому і пройшов крізь скляні двері. Порізався сильно".
За даними Геологічної служби США, землетрус стався незадовго до четвертої ранку на глибині приблизно 20 кілометрів. Епіцентр - за 34 кілометри на північний захід від столиці країни Тирани. Поштовхи відчули і за межами Албанії: в Хорватії, Греції, Сербії і на півдні Італії. Зараз влада вживає усіх необхідних заходів для допомоги постраждалим.
Нагадаємо, цей землетрус - вже не перший, який сколихнув Албанію останнім часом. Усього два місяці назад, інший, магнітудою 6,2, теж приніс чимало руйнувань.
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