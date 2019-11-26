В Албанії розгортається масштабна рятувальна операція після руйнівного землетрусу. Внаслідок удару стихії загинули щонайменше семеро людей, понад 300 постраждали. Влада побоюється, що ця цифра не остаточна.

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Рано-вранці жителів столиці Албанії Тирани та її околиць розбудили сильні підземні поштовхи. Стався землетрус магнітудою 6,4. Люди в паніці вибігали з домівок на вулицю. Одна з жертв - чоловік, який вистрибнув з вікна. Іншу загиблу знайшли з онуком на руках - дитина залишилася неушкодженою. Зруйновано багато будинків. Зараз рятувальні команди розбирають завали в надії знайти під уламками живих.

"Це був дуже потужний землетрус, - як ніколи досі в нашому регіоні. - Руйнування? - Колосальні. - Жертви? - Багато. Але нам наразі не відомо число", - говорить місцевий житель.

"При перших поштовхах - згасло світло, ми нічого не бачили, - все навколо валилося і розсипалося", - говорить місцевий житель.

Місцеві лікарні переповнені, в служби порятунку надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу. Постраждалих доводиться розміщувати прямо у лікарняних коридорах - місць у палатах вистачає не усім. Під стінами мед установ чергують сотні людей. У натовпі чутні крики, жителі налякані.

"Це був справжній жах. Я спробував вийти з дому і пройшов крізь скляні двері. Порізався сильно".

За даними Геологічної служби США, землетрус стався незадовго до четвертої ранку на глибині приблизно 20 кілометрів. Епіцентр - за 34 кілометри на північний захід від столиці країни Тирани. Поштовхи відчули і за межами Албанії: в Хорватії, Греції, Сербії і на півдні Італії. Зараз влада вживає усіх необхідних заходів для допомоги постраждалим.

Нагадаємо, цей землетрус - вже не перший, який сколихнув Албанію останнім часом. Усього два місяці назад, інший, магнітудою 6,2, теж приніс чимало руйнувань.