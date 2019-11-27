Шахраї "продавали" місця у списках парламентських партій [ Редактировать ]
Півтора мільйона євро за місце у Верховній Раді. У Києві співробітники СБУ викрили злочинну групу, яка намагалася продавати місця у списках парламентських партій, якщо хтось із депутатів нинішньої каденції складе мандат.
Зловмисники обіцяли влаштувати бізнесвумен з Полтавської області до списку однієї з партій, які пройшли в парламент. Шахраїв затримали, коли ті передавали першу половину суми - 750 тисяч євро.
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