Травы и цветы могут положительно влиять не только на человека, но и на помещение, в котором он находится. Согласно суевериям, есть травы, которые помогут избавиться от негативных мыслей и внешних проявлений. Так, есть ряд трав-оберегов, которые способны очистить дом от негатива.

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Очень полезно иметь в своем доме засушенные букеты из лечебного зверобоя, цветов вереска и травы полыни горькой, крапивы и пижмы. Их рекомендуется развешать по различным углам вашего дома.

Репейник и боярышник обладают очень сильными магическими свойствами. Они отлично борются с любой нечистой силой.

Если повесить букетик из чертополоха в своем доме, то можно защититься от злых духов, сглаза и порчи. Чтобы защититься от колдовства и черной магии рекомендуется носить при себе мешочек с сушеным клевером.

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