Вісім гривень за кубічний метр - таку гарантовану ціну на газ для населення схвалив сьогодні Кабінет міністрів. Про це заявив Олексій Гончарук.

За його словами, нова програма від уряду "Гарантована ціна на газ" автоматично діятиме для всіх споживачів. Відмовитися від участі в ній можна до 20 грудня.

Зі слів прем'єра натепер відомо, що учасники програми протягом нинішнього опалювального сезону купуватимуть газ по 8 грн за кубометр. Очільник уряду підкреслив, що ця програма має убезпечити споживачів "блакитного палива" в умовах, якщо новий контракт про транзит російського газу через українську ГТС не буде укладено.

Водночас Олексій Гончарук заявив, що зараз Україна має рекордні запаси газу в підземних сховищах - 21,7 мільярда кубометрів. Це, на думку глави уряду, має гарантувати сталі ціни на паливо.