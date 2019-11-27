Бізнес - у село. Жителі Бузової на Київщині самотужки знайшли інвестора, який погодився вкладати власні гроші у розвиток населеного пункту. Незабаром там з'явиться футбольний комплекс європейського рівня, зведений коштом агрокомпанії. Детальніше - у матеріалі.

У селі Бузова, під Києвом, від ранку кипить робота трактори рівняють ґрунт під укладення дренажної системи для нового стадіону. Спортивний майданчик будують для тренувань місцевої футбольної команди та мешканців села. Власну земельну ділянку під проект виділив інвестор - агрокомпанія "Буд-Люкс", яка спонсорує ФК "Нива-Бузова". Обіцяють розвинену спортивну інфраструктуру та цілий футбольний комплекс.

"Здесь планируется клуб для команды футбольной этого села, "Нива-бузовая". В этом здании будет тренерский штаб, комнаты отдыха, раздевалки, душевые - все, что необходимо для нормального функционирования этого клуба", - говорить Юрій Тимошенко, архітектор проєкту.

Із часу як до маленького села під Києвом залучили інвестора минув лише рік. У селищній раді розповідають - коштом агрофірми вдалося реалізувати чимало проектів, у тому числі й соціальних.

"Будь-які інвестиції, які заходять до таких сел маленьких - це дуже гарно. На сьогоднішній день у нас і підприємці заходять, починають працювати. І запускаються підприємства. Чого до цього не було в селі. А це буде і сплата податків, і робочі місця", - говорить Сергій Кижлай, голова Бузівської сільської ради.

"Як і в багатьох школах країни - ми також маємо проблеми з матеріально-технічним забезпеченням. Радує, що існує небайдужий бізнес, який розуміє важливість освіти і інвестує в освіту, тому що освіта це майбутнє дітей. Для нас придбали ноутбуки, прінтери, LED-телевізор", - говорить Сергій Харитончик, директор бузівської ЗОШ.

Втім, місцеві жителі побоюються прогрес, якого вдалося досягти у селі - може зійти нанівець. Говорять, у Бузовій з'явилися псевдоактивісти, які, з невідомих причин, намагаються дискредитувати компанію, що вклалася у розвиток місцини.

"Помітні позитивні зміни. Але, як не парадоксально є й супротивники цих змін. Такі як Дмитро Сорока, Олексій Стукало які підбурюють односельців, розпускаючи плітки та розповсюджують неправдиву інформацію", - говорить Влад Подолянюк, житель села Бузова.

"Нажаль, існують люди, які активно перешкоджають діяльності компанії. Мені важко про це говорити. Так, дії Дмитра Сороки та Єлизавети Павлової - давно вже вийшли за рамки закону. Так нещодавно вони проникли на приватну територію та погрожували нашим співробітникам фізичною розправою. На сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження, за фактом погрози вбивства та незаконне проникнення", - говорить Альона Тісецька, юрист ТОВ "Буд-Люкс".

Мотиви недоброзичливців тепер з'ясовує слідство. В агрокомпанії кажуть - інвестиційні проекти продовжать. А стадіон та спортклуб відкриють вже наступного року. Попри перепони "псевдоактивістів".