У США обговорюють санкції проти приватної військової компанії "Вагнера" [ Редактировать ]
Військове втручання Кремля загрожує світу. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба відомства. У документі йдеться про наміри Вашингтона запровадити санкції проти російської приватної компанії "Вагнера".
Це угруповання діє у Лівії, Сирії та інших країнах, де тривають військові конфлікти. Раніше Служба безпеки України оприлюднила докази того, що російські найманці і озброєння прибувають у Судан та решту країн регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ.
А ПВК Вагнера курує наближений до Путіна російський підприємець Євген Пригожин.
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