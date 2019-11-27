Військове втручання Кремля загрожує світу. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Шенкер. Відповідну заяву оприлюднила прес-служба відомства. У документі йдеться про наміри Вашингтона запровадити санкції проти російської приватної компанії "Вагнера".

Це угруповання діє у Лівії, Сирії та інших країнах, де тривають військові конфлікти. Раніше Служба безпеки України оприлюднила докази того, що російські найманці і озброєння прибувають у Судан та решту країн регіону безпосередньо авіацією Міністерства оборони РФ.

А ПВК Вагнера курує наближений до Путіна російський підприємець Євген Пригожин.