У прифронтовій Мар'їнці, де нещодавно в результаті ворожого обстрілу було поранено місцеву жительку, знову неспокійно. Поблизу міста, із західних околиць Донецька, окупанти атакують українські укріплення. Бойовики не припиняють провокації і на інших ділянках передової.

Це передові позиції під окупованою Горлівкою. Холодний дощ, терикони, степ, окопи і злива смертоносного залізяччя. Переважно вночі. Зараз спокійно. Поки що.

"Ворог постійно нас провокує обстрілами із стрілецької зброї. Гранатометами. Ми на це не ведемося. Але ворог навіть зневажає місію ОБСЕ - та формулу розведення Штайнмаера. Постійно накаляє на цій ділянці фронту яку ми обороняємо", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

Але цей спокій - то умовні, як тут кажуть, гойдалки. Схопити ворожу кулю можна будь-якої миті.

"Ситуація то загострюється то вщухає. Працює переважно в ночі з ПДС. А це що таке? Це глушник. Щоб не чутно було постріли. І стараються спровокувати щоб ми дали адекватну відповідь", - говорить Комрад", військовослужбовець ЗСУ.

Поки працюємо тут чуємо кілька потужних вибухів. Схоже працює важке озброєння по сусідніх позиціях. Противник хоч мерзнути не дає - розповідає Сергій.

"Ви знаєте, коли спокійно, то холодно. А коли починають стріляти, то стає жарко. І вже не зважаєш на цій дощ та вітер", - говорить Сергій, військовослужбовець ЗСУ.

Ну а доки на передовій одні військові воюють, інші вже в тилу, роблять не менш важливу справу.

"Цього разу на госпіталь правохоронців відгружаються кроваті, матраси, інвалідні возики, спецмедичні пристрої для важко хворих, для поранених", - говорить Борис Кутовий, керівник, координатор стратегічної гуманітарної ініціативи "Допомога - Схід".

Гуманітарна місія - надважливе завдання української армії на Сході країни.

"Стратегічний проект допомога схід був заснований заступником начальника генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим на посаді командувача об'єднаних сил у квітні 2018 року. Допомога Схід - працює, ми українці, ми маємо бути разом. Ми маємо допомагати друг другу", - говорить Борис Кутовий.

За час дії програми "Допомога Схід" прифронтові медичні заклади і військові і цивільні, отримали допомогу на декілька десятків мільйонів гривень.