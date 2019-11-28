У країнах ЄС різні мови, кухні та історія - проте спільні гроші

Нова голова Європейського центрального банку Крістін Лагард залишила свій підпис на банкноті в 20 євро. Церемонія відбулася у німецькому Франкфурті.

Раніше справжність єдиної валюти засвідчував автограф її попередника Маріо Драгі. За словами Лагард, ці купюри відображають багаторічні зусилля з об'єднання Європи.

У країнах ЄС різні мови, кухні та історія, та при цьому і немало спільного. Зокрема, гроші.