Крістін Лагард залишила підпис на банкноті у 20 євро [ Редактировать ]
Нова голова Європейського центрального банку Крістін Лагард залишила свій підпис на банкноті в 20 євро. Церемонія відбулася у німецькому Франкфурті.
Раніше справжність єдиної валюти засвідчував автограф її попередника Маріо Драгі. За словами Лагард, ці купюри відображають багаторічні зусилля з об'єднання Європи.
У країнах ЄС різні мови, кухні та історія, та при цьому і немало спільного. Зокрема, гроші.
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