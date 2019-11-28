США скоротять фінансування НАТО заради України [ Редактировать ]
США скоротять фінансування НАТО заощаджені кошти підуть на підтримку оборонних проектів України та Грузії. Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела в Пентагоні.
Зараз Вашингтон забезпечує близько 22 відсотків фінансування альянсу, і має намір знизити його до 16. Бюджет НАТО, зокрема, обговорюватимуть на саміті альянсу, який пройде 3-4 грудня у Лондоні.
США також обіцяють Україні підтримку в досягненні миру на Донбасі.
Про це в контексті майбутньої зустрічі "нормандської четвірки" заявив держсекретар Майк Помпео. За його словами, Вашингтон готовий працювати з союзниками, щоб змусити Росію припинити агресію.
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