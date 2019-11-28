Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Два профиля

Вы любите вглядываться в детали. Вы предпочитаете убегать от проблем, когда сталкиваетесь с ними лицом к лицу.

Подсвечник

Вы предпочитаете сделать пару шагов назад, чтобы увидеть картину в целом. Вы собираете информацию и подробно изучаете ситуацию, прежде чем приблизиться к проблеме и заняться ее решением.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.