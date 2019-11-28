"Здійснення заходів із забезпечення нормального функціонування тепломереж та життєдіяльності міста" Приблизно такими фразами зазвичай звітують українські чиновники. Приблизно так і в Світлодарську, де тепла не було від початку опалювального сезону. Втім гарячі обіцянки і бадьорі звіти не гріють. Майже тринадцять тисяч людей продовжують мерзнути, хоча полагодити тепломережі їм обіцяли ще напередодні. Як "нагрівають" жителів міста замість гріти - розкажуть мої колеги.

Це гімназія номер чотири у Світловодську. Школа сьогодні так само порожніє, як і весь останній місяць. Діти на вимушених канікулах.

"Від початку опалювального сезону в нашій школі не було жодного дня коли щось там бурчало і батареї просто льодяні і ви бачите мій одяг інакше не можна тому що просто замерзнемо заживо. Ми просто не можемо сюди дітей запустити , тому що це порушення прав дитини", - говорить Світлана Ніколаєнко, заступник директора з виховної роботи школи-гімназії №4 м. Світловодськ.

Галина Василівна разом з чоловіком прийшли в школу дізнатися: коли ж нарешті закінчаться примусові місячні канікули і онук-першокласник вчитиметься.

"Узнать бо в нас тоже холодно ж, сказали до 1 числа канікули, думаю хіба за два дня нагріється, прийшли а тут вообщє холодно і у нас тоже холодно в хаті", - говорить Галина Громова, жителька Світловодська.

Попри звіти обласних чиновників про під'єднання до тепла двох третин міста - в оселях жителів Світловодська - все ще холодно.

"Я мешкаю біля школи 3 , будинок 44 по вулиці Героїв України тепла немає, тому що біля воєнкомату і лікарні розрито, але якщо тут щось роблять , то там ніхто нічого не робить, але котельня трошки димить і видно адміністрація і хазяїн доповідає тепло дали, але куди дали невідомо", - говорить Василь Барко, житель Світловодська.

Сьогодні оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації в Світловодську - згорнув свій намет. Поїхали і рятувальники. А от в самому місті чи не в кожному дворі розриті ями їх навіть не засипають. Кажуть, - немає сенсу - пориви виникають знову і знову. Коли ситуація врешті покращає у мерії навіть прогнозувати не беруться.

"Хто інформує тих, що інформують не знаю, оскільки я надаю об'єктивну інформацію справедлива, школи не працюють, садочки обігріваються попутно, паралельно, бо температурний режим теплоносія недостатній для виконання санітарних норм. Я об'єктивно бачу - мережі не придатні, вони згнивають, чому не заривають всі ті міста, підприємство каже, бо якщо ми зариємо, доведеться копати поруч, бо подають тиск воно прориває поруч, тому що мережі непридатні", - говорить Юрій Сапянов, секретар Світловодської міської ради.

В мерії визнають: стан справ із опаленням у Світловодську залишається критичним. Труби не витримають серйозних морозів. Тому міська рада планує звертатися до Кабміну з проханням про негайну допомогу зі встановлення модульних котелень в умовах надзвичайної ситуації. Інакше місто цієї зими має всі шанси замерзнути.