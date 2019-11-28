У Нью-Йорку наповну іде підготовка до 93 щорічного параду до Дня Подяки. Його, за традицією, проводить один із найбільших в місті магазинів.

Ще напередодні організатори почали надувати величезні кулі у формі різних персонажів мультфільмів і коміксів. Динозаври, Пікачу, Губка Боб і багато інших - сьогодні пропливуть вулицями Великого Яблука. Щоправда, синоптики попередили -- у місті може здійнятися сильний вітер. Тому, можливо, надувні фігури треба буде трохи спустити або взагалі прибрати - щоб вони не травмували глядачів - як це сталося торік.