У Нью-Йорку готуються до 93 щорічного параду до Дня Подяки [ Редактировать ]
У Нью-Йорку наповну іде підготовка до 93 щорічного параду до Дня Подяки. Його, за традицією, проводить один із найбільших в місті магазинів.
Ще напередодні організатори почали надувати величезні кулі у формі різних персонажів мультфільмів і коміксів. Динозаври, Пікачу, Губка Боб і багато інших - сьогодні пропливуть вулицями Великого Яблука. Щоправда, синоптики попередили -- у місті може здійнятися сильний вітер. Тому, можливо, надувні фігури треба буде трохи спустити або взагалі прибрати - щоб вони не травмували глядачів - як це сталося торік.
по теме
У Техасі масова евакуація через вибухи на хімзаводі
Більше 60 тисяч людей, за розпорядженням влади, повинні покинути свої будинки через два вибухи на хімзаводі
Крим в Apple Maps: Україна звернулась зі скаргою до керівництва компанії
Посольство України у США звернулося до керівництва компанії Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках бренду
В супермаркете произошла жуткая перестрелка
Мужчина устроил стрельбу в магазине
У зоопарку Вашингтона панда Бей Бей набирається вітамінів перед тривалим переїздом
Частування для мандрівника. Ведмедя нагодували його улюбленими ласощами - яблуками, морквою, бамбуком та персиками
Сибірський експрес: на Чикаго обрушився рекордний снігопад
Температура повітря впала до мінус 13. Міжнародний аеропорт імені О'Хара скасував понад 1200 рейсів. Через різке похолодання багато шкіл і підприємств закрили