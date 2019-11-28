Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно шокировала дерзким мини, ошарашила фанатов эпатажной выходкой. Так, в своем Instagram артистка опубликовала фото с наградой, которую случайно разбила.

В подписи к снимку Оля написала, что получила награду "Королева года", однако через 5 минут уже успела разбить ее.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Поклонники были шокированы случившимся. Они даже обвинили Олю в неком безразличие и завышенной самооценке.

"Звезды падают к твоим ногам", "Меньше зазнавайся", "Как же жалко..", "Это фиаско", "Так тебе и надо", "Ой, не могу", - написали юзеры соцсети.

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