"Меньше зазнавайся": Полякова разозлила фанатов [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно шокировала дерзким мини, ошарашила фанатов эпатажной выходкой. Так, в своем Instagram артистка опубликовала фото с наградой, которую случайно разбила.
В подписи к снимку Оля написала, что получила награду "Королева года", однако через 5 минут уже успела разбить ее.
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Поклонники были шокированы случившимся. Они даже обвинили Олю в неком безразличие и завышенной самооценке.
"Звезды падают к твоим ногам", "Меньше зазнавайся", "Как же жалко..", "Это фиаско", "Так тебе и надо", "Ой, не могу", - написали юзеры соцсети.
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