Міністри енергетики України та Росії обговорили транзит газу [ Редактировать ]
Міністри енергетики України та Росії обговорили транзит газу. Олексій Оржель зустрівся з російським колегою Олександром Новаком у Відні.
Як повідомляє прес-служба українського відомства, сторони "домовились активізувати роботу" щодо нового транзитного договору та "обговорили можливість його підписання відповідно до європейських правил". Термін дії контракту на транзит російського газу через Україну спливає 31 грудня. Голова українського енергетичного міністерства заявив, що Україна готова до припинення транзиту.
по теме
Заступниця міністра закордонних справ написала заяву про звільнення
Копію документа жінка опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці. Зеркаль працювала в міністерстві з 14 року. Опікувалася питаннями євроінтеграції
Вдерлися серед ночі: у Києві пограбували офіс Національної спілки журналістів України
До кабінету голови спілки журналістів невідомі вдерлися вночі. За попередньою версією увійшли через балкон, на який перебралися з даху будівлі
Масштабне соцопитуання українців: рейтинг президента і Зе-команди падає
Рейтинг президента і Зе-команди падає. Про це свідчить масштабне соцопитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології
Суд Іспанії вивчає втручання Росії в організацію каталонського референдуму
Розслідування веде Генеральна інформаційна комісія Національної поліції, що спеціалізується на боротьбі з тероризмом
У США оприлюднили нові покази у справі про імпічмент Дональда Трампа
Це розшифровки виступів колишнього працівника Ради з нацбезпеки Тіма Моррісона та помічниці віце-президента Майка Пенса - Дженніфер Вільямс