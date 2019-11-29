Міністри енергетики України та Росії обговорили транзит газу. Олексій Оржель зустрівся з російським колегою Олександром Новаком у Відні.

Як повідомляє прес-служба українського відомства, сторони "домовились активізувати роботу" щодо нового транзитного договору та "обговорили можливість його підписання відповідно до європейських правил". Термін дії контракту на транзит російського газу через Україну спливає 31 грудня. Голова українського енергетичного міністерства заявив, що Україна готова до припинення транзиту.