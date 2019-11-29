Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців [ Редактировать ]
5 порушень режиму тиші з боку бойовиків було на Донбасі минулої доби.
Противник атакував позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окупанти вели вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новолуганського, Троїцького, БерЕзового та Красногорівки.
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