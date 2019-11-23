Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала подписчиков новым фото. Кадр, где она сидит на шпагате, звезда опубликовала в Instagram.

"К счастью, кроме лечебной грязи, подаренной мне Машенькой в день премьеры, никакая другая грязь ко мне не прилипает. А лишь остается в руках тех, кто пытается ее в меня бросить или облить ею", - пишет Волочкова.

Ранее сообщалось, что Волочкова сделала откровенное признание. А также Волочкова впервые прокомментировала слухи о предстоящей свадьбе.