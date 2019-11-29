В пятницу, 29 ноября, в Харьковской области в Первомайске на улице Рассветной случилось происшествие. Так, неизвестные взорвали банкомат и похитили четыре кассеты с деньгами, суммах которых на данный момент устанавливается. Об этом сообщает пресс-службу полиции в области.

"Неизвестные взорвали банкомат и совершили кражу четырех кассет с деньгами. Сумма украденных средств устанавливается. В настоящее время полицейскими принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступления", - рассказали в полиции.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 5 статьи 185 (кража) и части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в центре Харькова подорвали автомобиль, а также в Киеве прогремел жуткий взрыв.