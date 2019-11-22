Вынесло окна: в центре Киева прогремел жуткий взрыв [ Редактировать ]
Врыв в центре Киева / Фото: Информатор
21 ноября, поздно вечером прогремел жуткий взрыв в жилом доме на улице Гончара, 67. Об этом сообщает "Информатор".
Взрыв произошел в шахте лифта. Он был настолько сильным, что у дома вынесло окна. Взрыв услышали на соседних улицах.
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Сейчас выясняется, что именно взорвалось. Взрывотехники и кинологи работают, чтобы выяснить все причины.
Ранее сообщалось, что в киевском общежитии взорвалась граната, а также мощные пожары унесли жизни людей.
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