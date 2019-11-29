Сборная Украины по биатлону потеряла лидера перед стартом сезона [ Редактировать ]
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный не сможет помочь команде в смешанной эстафете, которая состоится 30 ноября в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает biathlon.com.ua.
По информации издания, причиной пропуска старта 28-летнего спортсмена являются боли в спине. В миксте Дмитрия заменит Тарас Лесюк. Что касается дальнейшего участия Пидручного в остальных гонках, то решение будет приниматься непосредственно перед стартами.
Отметим, что 30 ноября в Эстерсунде возьмет старт новый сезон Кубка мира по биатлону. В этот день состоится супермикст, где Украину представит тандем Анастасия Меркушина - Артем Тищенко, завоевавшие в прошлом году "бронзу" в данной дисциплине. Затем на старт выйдут Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк, которые поборются за награды в смешанной эстафете.
Ранее podrobnosti.ua публиковали полный календарь соревнований Кубка мира по биатлону сезона 2019-2020.
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