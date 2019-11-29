Пассажиры попали под дождь в маршрутке [ Редактировать ]
В Киеве пассажиры одной из маршруток попали под дождь. Об этом сообщает "Сегодня".
Во время дождя в Киеве на пассажиров начинала обильно течь вода из потолка. Люди ехали с зонтами в руках.
"Если в маршрутке проблемы с протеканием - она вообще не может выезжать на маршрут и тем более в непогоду. Перевозчик должен понимать, что из-за дырявой крыши пострадают пассажиры. Как такие маршрутки выезжают на улицы города, нужно спрашивать у тех, кто им дает право ездить по улицам", - рассказали в коммунальной службе перевозок КГГА.
Ранее сообщалось о том, что в Днепре маршрутка сбила 18-летнего парня.
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