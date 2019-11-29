В Днепре нашли два трупа в одеялах [ Редактировать ]
В Днепре возле 25-й школы обнаружили два трупа в одеялах. Об этом сообщает "Информатор".
"Мужчины лежали в углу одного из помещений, укутанные в одеяла. Изначально казалось, что они попросту спят, однако позже выяснилось, что оба - мертвы. По предварительной информации, неизвестные умерли от передозировки наркотиками. Изо рта одного из них шла пена. Однако точную причину смерти установят судмедэксперты после проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
На вид обоим мужчинам не более 35 лет.
Раньше сообщалось о том, что пенсионерка 11 лет хранила труп мужа в морозилке. А также под Одессой мужчина зверски убил брата.
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