В Днепре возле 25-й школы обнаружили два трупа в одеялах. Об этом сообщает "Информатор".

"Мужчины лежали в углу одного из помещений, укутанные в одеяла. Изначально казалось, что они попросту спят, однако позже выяснилось, что оба - мертвы. По предварительной информации, неизвестные умерли от передозировки наркотиками. Изо рта одного из них шла пена. Однако точную причину смерти установят судмедэксперты после проведения экспертизы", - говорится в сообщении.

На вид обоим мужчинам не более 35 лет.

Раньше сообщалось о том, что пенсионерка 11 лет хранила труп мужа в морозилке. А также под Одессой мужчина зверски убил брата.