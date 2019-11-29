Популярная российская актриса Наталья Бочкарева поделилась с поклонниками фото, на котором предстала в свадебном платье. Кадр звезда опубликовала в Instagram.

"Вчера был невероятный день вдали от суеты, холода и серых будней. Спасибо тебе, Вселенная, за возможность ощутить себя по-настоящему счастливой. Теперь я точно знаю, что миром правят только любовь, добро и красота!", - написала Бочкарева.

Поклонники поздравили артистку: "Наталья-вы очень красивая! Желаю вам удачи и всего самого наилучшего!", "Наталья, вы все такая же привлекательная женщина", "Будьте счастливы!".

Ранее сообщалось, что Тина Кароль взбудоражила чувственным фото.