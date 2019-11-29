- Как вы думаете украинские химики способны полностью обеспечить потребности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в минеральных удобрениях?

- Смотрите, из всех заводов, которые производят минеральные азотные удобрения в Украине, не работает лишь один - Горловский "Стирол". Он находится на оккупированной территории. Остальные продолжают производить продукцию. Имеющиеся мощности отечественных производителей полностью покрывают внутренний рынок азотными удобрениями. Возьмем, к примеру, наш завод. Он производит аммиачную селитру, карбамид, карбамидо-аммиачну смесь (КАС). К тому же, наибольшая часть в общем объеме выработанной украинскими химиками аммиачной селитры приходится на наше предприятие, несколько меньшая - на карбамид.

В меру насыщения рынка и усиления конкуренции, уже не производство определяет объем реализации продукции, а наоборот - возможный объем реализации является основой планирования и разработки производственной программы. Мы видим, что в последние несколько лет динамика спроса на КАС стремительно пошла вверх. Сейчас КАС нашего производства не залеживается на складах. То есть сама конъюнктура рынка вынуждает нас мгновенно реагировать, мы должны оперативно подстраиваться под спрос. Поэтому во время формирования производственной программы, мы, например, определили приоритетным направлением наращивание мощностей по производству КАС из 500 тысяч тонн до миллиона тонн в год. Все азотные удобрения, которые мы сегодня производим, отгружаются исключительно на внутренний рынок.

Что касается фосфатных удобрений, в Украине есть два завода, которые их производят. Это "Сумыхимпром" и Днепровский завод минеральных удобрений в Камянском. В среднем эти предприятия производят 600-650 тыс. тонн фосфатных удобрений ежегодно. А это почти 50 процентов от потребности. Недостаток… да, перекрывали поставки из России. Но после наложения Украиной эмбарго на ввоз минеральных удобрений из России, вопросы относительно обеспечения внутреннего рынка фосфатными удобрениями быстро решили за счет поставок из других стран. Не могу однозначно сейчас утверждать: хватает или нет комплексных удобрений, но с другими - проблем точно не будет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно с уверенностью сказать, что мощности наших предприятий вполне способны обеспечить аграриев азотными удобрениями в необходимом количестве. Азотные удобрения - самые востребованные.

- Правительство принимало и принимает различные меры, для обеспечения работы химпрома, для защиты рынка от российских производителей. Как вы считаете, достаточно ли их для решения проблемы отрасли?

- Да, некоторые существенные и очень правильные шаги со стороны государства были. Они поддержали работу химических предприятий. Эти меры сыграли определенную роль и на определенном этапе. Например, если вы в курсе, сейчас проводятся антидемпинговые расследования Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ). Это расследование в отношении стран-импортеров минеральных удобрений. Расследование было инициировано по просьбе украинских химиков. В том числе это была и наша иннициатива. В мае этого года были введены санкции против ввоза удобрений из России, которые вступили в силу с 1 июля. И это дало возможность восстановить работу украинских производителей минеральных удобрений. И нашего "Азота" тоже. Безусловно, это была правильная поддержка отечественных производителей. Но если вы спросите, достаточная ли она? Нет.

- Почему?

- Это должен быть комплекс мероприятий, а не просто поднятие пошлин. Украина вводит пошлины на продукцию из России. Но что мы видим? Удобрения российского производства все-таки попадают на украинский рынок. Через границы других стран: Турции, Беларуси… Это значит, что используются схемы, когда удобрения, которые реально производятся в России, просто переупаковываются на соседних территориях, и уже попадают на таможенную территорию Украины, как товары, которые произведены вроде бы в других странах. И здесь возникает справедливый вопрос: кто и как проверяет сертификат происхождения товара? Насколько качественны такие проверки? Почему так происходит? Поэтому нужно не только вводить пошлины на удобрения, которые ввозятся со стороны России, но и, к примеру, очень хорошо контролировать сертификаты их происхождения. На сегодня это чрезвычайно важный вопрос. Это первое. Второе, есть другой механизм обхода введенных таможенных ограничений - удобрения завозятся под другими товарными кодами. Кроме того, есть и третий фактор. По нашей информации большое количество удобрений попадает на таможенную территорию без растормаживания через неконтролируемую территорию. И в этом контексте, как мне кажется, у Минэкономики два пути: или по-настоящему качественно защитить украинский химпром, или открыть границы и дать возможность русским производителям диктовать условия на украинском рынке.

- Это вопрос качественной промышленной политики?

- Cогласен. Посмотрите, как сейчас самые развитые страны защищают свои рынки! И у них нужно учиться. Хотите маленький, но яркий пример именно относительно рынка минудобрений? Вы, например, знаете, что согласно законодательству Франции, их фермеры обязаны 50 процентов удобрений закупать исключительно у французских производителей? Вот это образец качественной промышленной политики на уровне отдельной страны. Я уже не говорю о комплексной системе поддержки сельского хозяйства в ЕС, где за каждый гектар фермер получает дотацию, которую потом тратит на закупку, в частности, и минудобрений. Я уже вообще не говорю о налоговых льготах для сельского хозяйства, которые существуют во многих странах. Вы вообще много украинских удобрений видите не рынках ЕС? Нет, не много. Их там почти нет. Знаете, почему? Не взирая на все правила WTO и все разговоры об Ассоциации, их рынки по факту остаются закрытыми. Они очень эффективно защищают свои рынки.

- Какие первоочередные шаги государство должно предпринять уже сейчас, чтобы производители минеральных удобрений были уверены в определенной стабильности?

- Ключевая проблема - газ. У нас газ в технологическом процессе производства удобрений является основным сырьем. На нашем производстве до 70 процентов себестоимости продукции занимает именно природный газ. Поэтому цена на газ очень сильно влияет на цену финальной продукции - удобрений. Мы неоднократно просили, чтобы правительство сформировало приемлемый тариф на газ. Как для промышленности в целом, так и для химических предприятий в частности. Потому что рост цены на природный газ выше определенного уровня, просто приведет к остановке производства. Мы не сможем конкурировать с русскими производителями минеральных удобрений, у которых цена на газ существенно ниже, чем у нас. Снижение цены на природный газ дало бы возможность не только обеспечивать стабильную работу предприятия, но и аккумулировать средства, необходимые для развития производства, проведения реконструкций и капитальных ремонтов в полном объеме. Без инвестиций, в том числе и в исследования, мы быстро отстанем от конкурентов.

- Можете рассказать куда ваше предприятие будет инвестировать в ближайшее время?

- Мы запланировали масштабные программы реконструкции и модернизации производств. В следующем году мы должны осуществить масштабную реконструкцию печи риформинга в цехе А-5 по производству аммиака. Также, планируется длительный остановочный ремонт в цехе М-6 - производство карбамида - с заменой конденсатора высокого давления на новый, который нам привезли из Северодонецка. Это достаточно масштабные проекты, со значительными финансовыми расходами. На сегодня цена на газ помогает нам более-менее удерживать на стопроцентной нагрузке мощности, позволяет производить удобрения и обеспечивать ими аграриев. Но нам нужно еще и ремонтировать и обновлять оборудование, которое слишком дорогое и специфическое, потому что используется исключительно в технологическом процессе химического производства.

И мы должны не просто ремонтировать! Мы должны инвестировать в расширение производства, в новые технологии и исследования, чтобы оставаться сильным конкурентоспособным производителем. Сейчас мы формируем бизнес-план на следующий год. Делаем просчеты программ по капитальным ремонтам и реконструкции. Понадобится не малая сумма. Не хочу пока говорить какая. Еще защита бюджетов впереди. Все что я могу сказать: мы ищем пути обеспечения реализации запланированных технических программ, используем все имеющиеся резервы. Без поддержки - крайне трудно. Поэтому мое мнение такое: государство не должно стоять в стороне, а должно предложить стратегию развития и поддержки отечественного производителя. И это касается не только химии.

Надо отдельно анализировать каждую отрасль и определять, что нужно для роста промышленного производства в ней и что нужно увеличения количества рабочих мест. Например, что нужно для стабильной работы украинского АПК? Уверен, что среди приоритетов - надежное обеспечение агропроизводителей удобрениями в полном объеме. Посмотрите на проблему шире. Надежная работа АПК - это, в широком понимании, вопрос национальной продовольственной безопасности. Понимаете? Именно так! Не больше и не меньше. Возвращаясь к теме удобрений российского производства и протекционистской политики Правительства, я хочу сказать, что нельзя допускать засилье русских удобрений на нашем рынке.

Потому что это и есть прямая угроза продовольственной безопасности Украины. Без удобрений собственного производства сельское хозяйство не поднимется выше. Аграрный сектор является определяющим для страны. Им надо еще больше увеличивать урожайность, развивать животноводство и садоводство. Эти направления являются главными и именно они пока определяют аграрную политику. Не только в Украине, но и в мире. Потому что без продовольствия мир не выживет. Поэтому, проводя реформы, в том числе и земельную, над которой сейчас "ломают копья" народные избранники, должны учитываться интересы собственных производителей, потому что только собственный производитель будет работать в интересах своего народа и страны. Со своей стороны, мы тоже не сидим на месте и предлагаем помощь аграриям очень конкретными практическими решениями.

- Можете привести конкретный пример?

- Конечно. Возьмите нашу сбытовую и маркетинговую политику. Совсем недавно создано, например, новое направление азотного бизнеса - Ostchem Retail, который является частью Group DF. Они занимаются поставками минеральных удобрений из нашего завода и других заводов-производителей Ostchem непосредственно конечному потребителю - украниским агропроизводителям. Слоган Ostchem Retail: "От завода - к аграрию" очень коротко и метко описывает основной акцент их деятельности.

- Простите, что перебиваю, можете более детально рассказать, что конкретно они сделали?

- Например, они, вместе с банками-партнерами создали и запустили целевые эксклюзивные программы кредитования покупки минеральных удобрений для агропроизводителей. Многие аграрии уже это "попробовали". Им понравилось.

- Я понимаю, что вы задействовали какие-то банки. Можете даже назвать банки, с которыми вы работаете? Или это секрет?

- Да нет никакого секрета. Это открытая информация. Партнерские программы кредитования покупок минеральных удобрений с льготными процентными ставками уже запущено с пятью банками-партнерами: ПУМБ, Банк "Альянс", ПроКредит Банк, "Агропросперис Банк" и "МТБ Банк". Этот список банков-партнеров будет увеличиваться в ближайшее время. Также, как и линейка целевых финансовых инструментов на покупку минеральных удобрений для аграриев Украины.

Например, на сегодня уже возможно получить финансирование на удобрения не только в гривне, но и в валюте: долларах и евро. В рамках этих программ, параллельно с классическим кредитованием под залог, у аграриев появилась возможность получить финансовые ресурсы на минеральные удобрения без залога и кредиты под залог аграрных расписок. Что очень важно - по процентным ставкам, которые ниже, чем рыночные. Ostchem Retail - вместе с банками стремится сделать покупку минеральных удобрений украинского производства максимально доступной. Они хотят сделать отношения "производитель - фермер" максимально полезными и удобными для развития агробизнеса.

Понимаете, мы лишь завод, который производит удобрения отличного качества. Но произвести удобрения - не достаточно. Потому что должны быть продажи, должен быть маркетинг, сбытовая политика, должны быть отношения с фермерами, мы должны четко знать, чего они хотят. За это отвечают другие люди, но все это вместе должно работать слаженно, как швейцарские часы. Как я сказал, прежде всего, мы должны очень четко идентифицировать сегодняшние запросы потребителя.

Наш акционер - Дмитрий Фирташ, - говорит, что весь наш азотный бизнес может быть успешным только тогда, когда будут успешными наши клиенты. И я с ним на 100% согласен. Это основа и философия нашего бизнеса. Это, если хотите, наша ценность. Клиент - превыше всего. Да, задача нашего бизнеса произвести удобрения и продать. Но продавать можно по-разному. Образно говоря, мы должны принести агропроизводителю свое меню. С очень качественными блюдами. Он должен выбрать, что он хочет, заплатить и, самое главное, получить на выходе результат - рост урожайности, рост бизнеса и прибыль.