У Києві стартує міжнародний благодійний ярмарок [ Редактировать ]
Найбільший міжнародний благодійний ярмарок відбудеться завтра у Києві. Посли та їхні дружини збиратимуть гроші на потреби українських пенсіонерів, сиріт і людей з інвалідністю. Цьогоріч до участі долучилася рекордна кількість країн - 47. Що продаватимуть іноземні благодійники та як готуються до ярмарку - розкаже Катерина Сривкова.
"Це спеціальний ніж для асадо. Саме таким ми ріжемо м'ясо для традиційного барбекю".
Поділитися найяскравішими елементами культури своєї країни - вирішили у посольстві Аргентини.
"У нас немає якоїсь однієї культури. Аргентинська культура - це велике різноманіття регіонів, і у кожного - свої традиції. Але ми маємо елементи, які дуже добре представляють нашу країну", - розповідає Елена Летісія Мікусінскі, Надзвичайний і Повноважний посол Аргентини в Україні.
Аргентина перша у світі за виробництвом вина, тож на ярмарку представлять різні його сорти. Підготували і традиційний одяг - почно, а також автентичні орнаменти на сріблі. Привезли і місцевий трав'яний чай мате в Аргентині навіть є дві українські родини, які його виробляють.
"Для чаю мате ми здавна використовуємо такі чашки. Вони називаються калабаса. Нині їх оздоблюють сріблом та по-різному прикрашають".
У польському посольстві робота кипить. Дружина посла пані Моніка разом з помічницями пакують усе підготовлене до ярмарку.
"Торік ми зібрали таку суму грошей, з якою змогли посісти четверте місце. А цьогоріч - збираємося перевершити цей результат", - говорить Моніка Ціхоцька, дружина посла Республіки Польща в Україні.
Польська кава, солодощі, іграшки, а також косметика ручної роботи від польських майстрів. Підготували і традиційні прикраси. Та й це ще не все.
"Ці красиві корали привезені з Краківського регіону. У багатьох польських регіонах у традиційному національному костюмі ви можете побачити саме такі. Їх роблять із дерева. І звичайно, ми почастуємо гостей традиційним супом журек і смачним бігосом", - говорить Моніка Ціхоцька.
Готуються дивувати і життєлюбні кіпріоти. Цьогоріч тематика, у якій посольство представляє свою країну - це вироби із кероба.
"Це такий суперфуд, можна сказати замінник шоколаду, альтернатива йому. Виробляється із ріжкового дерева і буде дуже цікавий для людей, які слідують за своїм здоров'ям. У натуральному вигляді це свого роду бобові, які перетираються у дрібний порошочок", - говорить Ірина Чалова, представниця посольства Республіки Кіпр в Україні.
З кероба виготовляють каву, цукерки, шоколад, випічку та навіть халву. Та ріжкове дерево - не єдина візитівка Кіпру. Іван каже: найулюбленіший смаколик туристів - місцевий сир халумі.
"Це сир, виготовлений з козьйого та овечого молока. Він дуже має високий коефіцієнт плавлення, відповідно його можна піджарити на грилі, і напевно це один із самих популярних сувенірів", - говорить Іван Горобець, представник посольства Республіки Кіпр в Україні, управитель з туризму.
47 посольств цьогоріч долучилися до ярмарку. На потреби пенсіонерів, сиріт та людей з інвалідністю передадуть усі гроші, виручені з продажу товарів та вхідних квитків. Минулоріч на такому ярмарку вдалося зібрати майже три з половиною мільйони гривень.
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