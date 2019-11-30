В Запорожье задержали иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора УПЦ Евгения Кугатова. Причиной задержания стала посылка, отправленная из Черкасс.

"Христос посреди нас, дорогие мои!

Со скорбью в сердце подтверждаю, что клирик нашей епархии был задержан правоохранительными органами.

Для меня и для всей нашей паствы это тяжелый удар.

Священнослужитель любого ранга должен быть примером для прихожан и образцом духовной жизни. К сожалению, так бывает далеко не всегда. Даже в Церкви люди падают и оступаются. Но при этом нужно всегда иметь мужество признать свои ошибки и стать на путь исправления.

Задержанного клирика епархии Евгения Кугатова я знаю давно, с тех пор, когда был еще наместником Глинской пустыни.

Я знал также и о его наркозависимости.

Но я видел и его покаяние, и его желание избавиться от этого недуга. Со своей стороны я делал все возможное для того, чтобы помочь ему в этом.

Долгие годы удавалось сдерживать болезненные влечения наркозависимости Евгения. Но власть дьявола, к сожалению, вновь возобладала им.

Святые отцы говорят, что за мирянином ходит один бес, за монахом десяток, а за архиереем - тысячи.

Для меня это горький и тяжелый урок. В отношении этого клирика будут приняты все необходимые дисциплинарные меры.

Он также должен ответить по закону и перед органами правопорядка.

Я готов со своей стороны оказать необходимую помощь для расследования этого инцидента.

Я прошу прощения за то, что, надеясь на его окончательное исправление, невольно ввел в искушение свою паству.

Я также понимаю, что в духовном плане - это месть бесовская за мою твердую позицию в отношении верности своей Матери - Церкви.

Но я хочу заверить, что по-прежнему будут стоять на твердых канонических позициях, ни в чем не уступая и не прогибаясь.

Уже сегодня льется море лжи на меня лично и на нашу епархию в связи с этим инцидентом.

СМИ пишут о получении "крупной партии наркотиков", хотя это совершенно не соответствует действительности.

Называют химический препарат в то время, когда еще не было заключения экспертизы.

Ложь, домыслы, выдумки, попытки сыграть на чужой беде - все это очередное дело отца лжи.

Тем, кто будет злорадствовать и смаковать падением нашего клирика я хочу лишь напомнить о том, что Церковь - это срез нашего общества.

Однако, общество культивирует пороки, а Церковь помогает с ними бороться. Поэтому Ее называют больницей, а не заповедником святых. Ее члены сражаются с грехом. Кто-то его побеждает и становится святым, а кто-то, не справившись, погибает.

На данный момент можно сказать, что Евгений Кугатов не справился с болезнью.

Это не повод для смеха, это повод для того, чтобы больше внимания обращать на самого себя. Кто без греха, можете бросать в него камни.

Я же буду молиться о том, чтобы Бог вразумил и спас его заблудшую душу. И помог справиться с иссушающей его душу страстью".

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.