Фото: "Время и Стекло" / karavan.ua

В субботу, 30 ноября, в киевском Дворце спорта состоялась ежегодная церемония награждения музыкальной премии M1 Music Awards 2019.

Так, лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло", их у коллектива было 5, а также певицы NK и Тина Кароль, у которых по 4 номинации. В результате триумфатором премии стал MONATIK.

Победители:

"Певец года" - MONATIK

"Певица года" - NK

"Группа года" - "Время и Стекло

"Прорыв года" - MELOVIN

"Клип года" - MONATIK - "Каждый раз"

"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM" - "Время и Стекло" - "Дим"

"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радио Рокс" - "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" - "Зорі запалали"

"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна" - NK- "Обіцяю"

"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM" - MONATIK - "Love It Ритм"

"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна" - Тина Кароль - "Сила высоты"

Также, Андрей Данилко был отмечен за вклад в развитие национальной музыкальной индустрии.

Ранее мы писали о том, что Disney назвала кандидатов на "Оскар 2020".