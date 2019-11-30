М1 Мusic Аwards 2019: список победителей [ Редактировать ]
В субботу, 30 ноября, в киевском Дворце спорта состоялась ежегодная церемония награждения музыкальной премии M1 Music Awards 2019.
Так, лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло", их у коллектива было 5, а также певицы NK и Тина Кароль, у которых по 4 номинации. В результате триумфатором премии стал MONATIK.
Победители:
"Певец года" - MONATIK
"Певица года" - NK
"Группа года" - "Время и Стекло
"Прорыв года" - MELOVIN
"Клип года" - MONATIK - "Каждый раз"
"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM" - "Время и Стекло" - "Дим"
"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радио Рокс" - "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" - "Зорі запалали"
"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна" - NK- "Обіцяю"
"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM" - MONATIK - "Love It Ритм"
"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна" - Тина Кароль - "Сила высоты"
Также, Андрей Данилко был отмечен за вклад в развитие национальной музыкальной индустрии.
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