Практически каждый человек знает, что все наши комплексы из детства. Однако, астрологи уверяют, что некоторые такого рода особенности накладывает и дата рождения, а значит - знак зодиака, под которым мы родились. Предсказатели назвали один знак зодиака, который отличается своей закомплексованностью от остальных.

Рыбы самые проблемные и незащищенные существа из всего зодиакального круга. У них, зачастую, полно различных комплексов и они постоянно находят повод "пострадать". Плачутся Рыбы самоотверженно и со вкусом - потому в партнеры зачастую выбирают гораздо более сильных духом и активных людей.

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