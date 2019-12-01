В понедельник, 2 декабря, наступят 6-е лунные сутки. В этот день необходимо принимать ситуацию такой, какая она есть, нельзя жаловаться на жизнь, печалиться, огорчаться. В понедельник особенно обострится обоняние, вы будете чувствовать даже самые тонкие запахи.

В понедельник, 2 декабря, категорически противопоказаны: агрессия и ненависть.

Что надеть? Зелено-синие и серые цвета.

Аромат дня - цветочный аромат духов.

Талисманы - корунд, обсидиан, перламутр. Металл - титан.

Что есть? Утка, тушенная с черносливом, гречневая каша с маслом и фасолевый суп.

Чем заняться дома? Рекомендуем отдых и восстановление сил, проветривание помещений.

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