У Венеції провели масштабну очистку каналів [ Редактировать ]
Почистили й канали у Венеції. Повінь змила з міських площ і вулиць чимало габаритних предметів, що не просто засмічують водні артерії, а й становлять небезпеку для гондол і катерів. Вилов пірнальників дуже різноманітний - від гумових шин до залишків газетного кіоска. Востаннє високий приплив фіксували у Венеції тиждень тому. А на початку місяця місто пережило справжній потоп, коли вода у каналах піднялася майже на два метри.
"Операція з очищення каналів минула добре. Ми знайшли безліч шин, як і очікували. Також нам траплялися газові балони, які використовують у барах. Мабуть, вони загубилися під час перевезення", - говорить Алессандро Дзуффі, дайвер.
по теме
У Черкасах півтора десятка водолазів прибрали дно Дніпра
Початок зими черкаські дайвери вирішили відзначити великим прибиранням. Півтора десятка водолазів вийшли на приміський берег Дніпра, щоб очистити його після відпочивальників
"Ні" розмовам за кермом: в Австралії запрацювали незвичайні камери
"Ні" розмовам за кермом. В Австралії запрацювали дорожні камери, що вистежують водіїв, які розмовляють по мобільному без гарнітури
Венецію затопило через сильні зливи
Рівень води у міських каналах підвищився на півтора метра. Нині під водою майже 15 відсотків площі Венеції
Із Польщі до Іспанії вирушили п'ять урятованих тигрів
Понад місяць тому живий вантаж виявили на пропускному пункті до Білорусі
Токсичні відходи: індійські пляжі вкрили хмари густої білої піни
Вона утворилася через те, що підприємства злили хімікати у води Бенгальської затоки. За повідомленням ЗМІ, відходи можуть бути токсичними