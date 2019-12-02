Початок зими черкаські дайвери вирішили відзначити великим прибиранням. Півтора десятка водолазів вийшли на приміський берег Дніпра, щоб очистити його після відпочивальників. Та лише пляжем - учасники толоки не обмежились. Більше - у матеріалі.

Їх не лякає ані мороз, ані холодна вода, ані пронизливий вітер. Перший день зими черкаські дайвери та підводні мисливці вирішили відзначити – прибиранням дна Дніпра. Після пляжного сезону воно захаращене сміттям. Серед пляшок, битого скла, поліетилену й автомобільних шин трапляються й геть несподівані речі.

"Це звідки витащили? з води, нєвєста мабуть була".

Поки одні збирають сміття на дні, інші учасники акції - прибирають берег. Дніпро відійшов, оголивши частину суходолу. Денис із дружиною хоч і не дайвери, але на заклик підводників відгукнулись охоче. Озброївшись мішками та рукавичками, вони вдвох очистили від сміття чималу ділянку пляжу. Чоловік каже - прибирають тут щороку і прогрес помітно неозброєним оком.

"Ну слава Богу , в этом году поменьше. От в том году было тут - капец …а в этом году получше, почище, может народ наш по чуть-чуть исправляется", - говорить Денис Зімін, учасник акції.

Тільки за першу годину прибирання під водою та на березі учасники акції зібрали з десяток мішків сміття. Щоправда, борсатись у крижаній воді без відпочинку не всім під силу. Але відігрівшись біля багаття з гарячим чаєм, підводники знову бралися за роботу. А її вдосталь, каже організатор Ілля Слободяник. Адже мета акції не тільки зібрати непотріб, а й привернути увагу містян до забруднення Дніпра

"Якщо ніхто не буде робити нічого, то буде тільки гірше, якщо потрошку будуть починати …тут теорія розбитих вікон - вона працює", - говорить Ілля Слободяник, організатор акції.

І це спрацювало - робота водолазів привернула увагу перехожих, і вони долучилися до прибирання. Наступний суботник підводники планують провести уже навесні, перед початком пляжного сезону.