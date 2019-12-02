В понедельник, 2 декабря, курс биткоина продолжает падать. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $31. За неделю курс вырос на $180.

Теперь за монету предлагают $7307.14.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $149.2;

$149.2; Litecoin $46.01;

$46.01; Bitcoin Cash $213.09.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.