Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В понедельник, 2 декабря, курс биткоина продолжает падать. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $31. За неделю курс вырос на $180.
Теперь за монету предлагают $7307.14.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $149.2;
- Litecoin $46.01;
- Bitcoin Cash $213.09.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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